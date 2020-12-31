Пользователи социальных сетей предложили свои способы, как обезопасить зеленую красавицу от цепких лап мяукающих созданий. Во-первых, елку лучше ставить заранее, чтобы дать коту привыкнуть к новому объекту в доме.
«Пуcть гoрят все фoнарики яркo! Нoвый год ужe на нocу! Вы нecите под елку пoдарки! И кoтлеты, и кoлбасу!» — говорится в комментарии под одним из видео с участием елки и кота.
Во-вторых, эксперты по реанимации новогоднего дерева рекомендуют отказаться от бьющихся игрушек, чтобы потом не выметать их из ковра. А особо искушенные пользователи предлагают разложить вокруг ели порезанные апельсины, лимоны или мандарины, потому что запах цитрусовых отпугивает кошек. В качестве радикальных мер были предложены и такие варианты, как изготовить елку из дерева и просто подвесить ее к потолку.
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