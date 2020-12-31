Охотничий инстинкт домашних любимцев никуда не девается в новогодние праздники, и все, что горит, мигает и сверкает на елке, активно привлекает маленьких хищников. Подборку новогодних кошачьих шалостей и методы борьбы с ними опубликовало издание «Бульвар Гордона» 31 декабря

Не мир: украинцы назвали самый желанный подарок на Новый год © РИА Новости, Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

«Пуcть гoрят все фoнарики яркo! Нoвый год ужe на нocу! Вы нecите под елку пoдарки! И кoтлеты, и кoлбасу!» — говорится в комментарии под одним из видео с участием елки и кота.

Во-вторых, эксперты по реанимации новогоднего дерева рекомендуют отказаться от бьющихся игрушек, чтобы потом не выметать их из ковра. А особо искушенные пользователи предлагают разложить вокруг ели порезанные апельсины, лимоны или мандарины, потому что запах цитрусовых отпугивает кошек. В качестве радикальных мер были предложены и такие варианты, как изготовить елку из дерева и просто подвесить ее к потолку.

Читайте также: Руслана Писанка дала рецепт полезного для фигуры оливье.