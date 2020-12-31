В следующем году президент Белоруссии Александр Лукашенко может начать реальную политическую реформу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Ростислав Ищенко

«Возможно, если протесты созреют, Лукашенко сметут. Если Лукашенко созреет, он начнет реальную, а не фиктивную реформу. Сейчас он пытается покрасить забор в новый цвет и остаться тем же президентом, каким был. Хватит ли его на 365 дней, я не знаю», — рассказал Ростислав Ищенко.

Все пошло не так. Белоруссия в 2020 году © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк Александр Лукашенко оставит свой пост, белорусский кризис не будет исчерпан, так как Белоруссия как система не может существовать лет десять, ее адаптация к современному миру не произошла, считает собеседник издания.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.