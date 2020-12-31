Антикоррупционный активист Виталий Шабунин рассказал 31 декабря в Facebook, что в Ровно под дверь квартиры его матери подложили взрывное устройство

На снимках на коврике у двери квартиры два предмета, похожих на гранаты, и пластиковая коробка, перемотанная скотчем.

«Моей маме подложили взрывное устройство под дверь квартиры. Если устройство действительно взрывное (а так утверждает Нацполиция), то маму собирались убить. Очевидно, что это мне такой "привет", а не 69-летней пожилой женщине, которая уже почти ничего не видит», — написал он.

Шабунин также напомнил, что так и не были установлены исполнители и заказчики поджога его дома, произошедшего в сентябре этого года.

Шабунин заявил, что экспертиза подтвердила поджог его дома © ЧЕСНО. Фільтруй суд

Или мы, украинцы, восстановим государственные институты, или перестанем существовать как страна… С Божьей помощью это произойдет значительно быстрее, чем бы того хотелось олигархам, русским и всей коррупционной шобле, которая их обслуживает», — добавил Шабунин.

На место выехала бригада взрывотехников. Жильцов дома на время работ по обезвреживанию потенциально опасного устройства эвакуировали.

В пресс-службе Офиса генпрокурора сообщили, что взрывчатки в корпусах гранат не обнаружено. Ведутся следственные действия для установления злоумышленников.