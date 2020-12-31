Политолог, журналист, руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП)

Андрей Николаевич Серенко родился 18 ноября 1967 года в рабочем поселке Городище Волгоградской области.

В 1992 году с отличием окончил исторический факультет Волгоградского государственного социально-педагогического университета. Затем окончил факультет профессиональной журналистики.

Андрей Серенко: Нас ждут три кризиса: внутриамериканский, внутризападный и внутрикитайский © предоставлено Андреем Серенко

Работал на региональных выборах.

Координатор Клуба экспертов Волгограда.

С 2006 года — один из основателей Центра изучения современного Афганистана (ЦИСА), координатор проекта «Иранское досье».

Руководитель Центра изучения афганской политики (ЦИАП).

Был экспертом Фонда эффективной политики (ФЭП), ныне прекратившего существование.

Председатель экспертного совета Фонда изучения электоральной политики. Андрей Серенко: Встряска политических элит Киргизии по-своему выгодна России © предоставлено Андреем Серенко

С 2012 года автор публикаций в «Независимой газете».

С ноября 2012 года член Изборского клуба.

Научные и общественные интересы: современный политический процесс в Исламской Республике Афганистан, политический процесс в России и на постсоветском пространстве, радикальный ислам.