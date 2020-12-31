«Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами. Америка и Украина являются стратегическими партнерами. Это официально и фактически так. Поэтому нам нужно добавлять еще больше звука к этой песне стратегического партнерства. У нас есть безопасность. Это стопроцентный приоритет. У нас есть трансформация Украины. Это то, где США могут нам серьезно помочь в укреплении страны изнутри», — сказал Кулеба.
Он также отметил, что Киев ожидает развития отношений в экономической сфере — инвестиций в Украину и торговли на мировых рынках.
Кулеба добавил, что в Киеве были бы довольны восстановлению должности спецпредставителя госдепа по Украине, но отметил, что «жизнь покажет».