Журналист, телерадиоведущий, писатель

Владимир Рудольфович Соловьев родился 20 октября 1963 года в Москве.

В 1986 году окончил физико-химический факультет Московского института стали и сплавов.

В 1966-1968 гг. работал в Комитете молодёжных организаций СССР, занимался писательской деятельностью.

Окончил аспирантуру Института мировой экономики и международных отношений АН СССР. Кандидат экономических наук.

Соловьев предложил скинуться и купить Одессу © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

В 1990 году Соловьёва пригласили преподавать экономику в Алабамский университет в Хантсвилле. В США консультировал строительные компании, с 1991 года был вице-президентом компании Wild Boys Land and Cattle Company.

В 1992 году организовал свой бизнес в России.

С 1998 по 2010 год — ведущий утреннего шоу «Соловьиные трели» на радиостанции «Серебряный дождь».

С 1999 года начал работать телеведущим. Среди каналов — ТНТ (1999-2002), ОРТ (1999-2001), ТВ-6 (2001-2002), ТВС (2002-2003), НТВ (2003-2009) и «Россия-1» (с 2010).

Соловьев ответил на возбуждение СБУ уголовных дел против него © РИА Новости, Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

На ТВ-6 вел «Завтрак с Соловьёвым» (интервью с российскими политиками о жизни в неформальной обстановке) и шоу «Соловьиная ночь» — программу о русском шансоне и блатной песне.

На ТВС был ведущим передач «Смотрите, кто пришел» и «Поединок».

На НТВ вел авторскую программу «К барьеру».

В 2005 году получил премию «ТЭФИ» как лучший интервьюер.

На телеканале «Россия-1» вновь стал вести программы «Поединок» и «Воскресный вечер» (с 2014 года выходит как «Вечер с Владимиром Соловьёвым»).

На радио «Вести-FM» ведёт передачу «Полный контакт» (до 2 июня 2020 года — с соведущей Анной Шафран).

В 2011 году был постоянным гостем программы Анатолия Кузичева «Главрадио» на этой же радиостанции.

Со 2 сентября 2018 года — ведущий еженедельной программы «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия-1».

В 2012 году указом президента включён в состав Совета по общественному телевидению.

В 2002-2009 гг. — член Совета при президенте по содействию развитию институтов гражданского общества и правам человека.

С 2007 года является членом общественного совета при МВД РФ.

Трижды был в браке, отец восьми детей. С 2001 года женат на Эльге Сэпп, дочери сатирика Виктора Коклюшкина.