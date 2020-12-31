Поставки первых партий российской вакцины от коронавируса «Спутник V» ожидаются в ДНР и ЛНР в январе 2021 года. Об этом 31 декабря сообщили главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник, передают ДАН и «Лугинформцентр»

Эксперт: У Киева есть план вакцинации, но нет вакцины © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк заявил Пушилин.

«Мы обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить республике вакцину от COVID-19, и нас в очередной раз услышали и поддержали. Первая партия Sputnik V в республике ожидается в январе 2021 года», — объявил Пасечник.

По словам глав обеих донбасских республик, первая волна вакцинации ожидает людей, особо подверженных риску инфицирования, а именно сотрудников правоохранительных органов и работников сферы здравоохранения, задействованных в борьбе с COVID-19.

В августе Россия начала производство вакцины от коронавирусной инфекции, которая стала первой в мире. Препарат получил название «Спутник V», он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ.