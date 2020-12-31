«Мы обратились в правительство России c просьбой оказать ДНР гуманитарную помощь в предоставлении российской вакцины от коронавируса, наша просьба была оперативно рассмотрена и удовлетворена. Уже в январе 2021 года мы ждем начала поставок первой партии вакцины от коронавируса», — заявил Пушилин.
«Мы обратились к Российской Федерации с просьбой предоставить республике вакцину от COVID-19, и нас в очередной раз услышали и поддержали. Первая партия Sputnik V в республике ожидается в январе 2021 года», — объявил Пасечник.
По словам глав обеих донбасских республик, первая волна вакцинации ожидает людей, особо подверженных риску инфицирования, а именно сотрудников правоохранительных органов и работников сферы здравоохранения, задействованных в борьбе с COVID-19.
В августе Россия начала производство вакцины от коронавирусной инфекции, которая стала первой в мире. Препарат получил название «Спутник V», он разработан Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ.