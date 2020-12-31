Журналистка Алена Жигалова спросила у Малахова, из-за чего Пугачева перестала появляться на днях рождения детей Киркорова, в чем причина обиды. От прямого ответа на этот вопрос ведущий ушел, заявив, что у него нет версий, почему певица минимизирует общение и с бывшим мужем, и с ним самим.
Малахов подчеркнул, что при этом остался в хороших отношениях с нынешним супругом исполнительницы —юмористом Максимом Галкиным. А вот Киркорову, по мнению Малахова, пора и самому сократить контакты с бывшей и перестать цепляться за прошлое.
«Ему (Киркорову. — Ред.) нужно идти дальше. Молодой, успешный, популярный, с миллионами просмотров, востребованный исполнитель не может превратить свою жизнь в копание в прошлом: почему, как это произошло, почему мы расстались десять лет назад, а все сидеть, копаться. Ну, это бред какой-то», — сказал ведущий.
Киркоров был четвертым мужем Пугачевой с 1994 по 2005 год. В 2011 году певица вышла замуж за Галкина, а поп-король пока повторно не женился.
Ранее издание Украина.ру писало: Малахов сделал неожиданное признание об истории с изменой Тарзана.