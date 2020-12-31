Ведущий Андрей Малахов прокомментировал слухи о том, что певица Алла Пугачева обижена на него и на своего бывшего мужа — поп-короля Филиппа Киркорова — и не общается с обоими. О звездных отношениях ведущий рассказал в программе «Алена, блин!», вышедшей на YouTube 30 декабря

Журналистка Алена Жигалова спросила у Малахова, из-за чего Пугачева перестала появляться на днях рождения детей Киркорова, в чем причина обиды. От прямого ответа на этот вопрос ведущий ушел, заявив, что у него нет версий, почему певица минимизирует общение и с бывшим мужем, и с ним самим.

Басков назвал тиктокера Даню Милохина своим «подсосом», а Киркорова «уже пожившим» © РИА Новости, Алексей Майшев | Перейти в фотобанк Максимом Галкиным. А вот Киркорову, по мнению Малахова, пора и самому сократить контакты с бывшей и перестать цепляться за прошлое.

«Ему (Киркорову. — Ред.) нужно идти дальше. Молодой, успешный, популярный, с миллионами просмотров, востребованный исполнитель не может превратить свою жизнь в копание в прошлом: почему, как это произошло, почему мы расстались десять лет назад, а все сидеть, копаться. Ну, это бред какой-то», — сказал ведущий.

Киркоров был четвертым мужем Пугачевой с 1994 по 2005 год. В 2011 году певица вышла замуж за Галкина, а поп-король пока повторно не женился.

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