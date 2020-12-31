Продукция литовского нефтеперерабатывающего завода «Мажейкяй» будет поставляться на Украину в обход Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе польского нефтяного концерна PKN Orlen, являющегося владельцем НПЗ

Продукцию теперь отправляют по новому железнодорожному маршруту через Польшу.

«Маршрут проходит через Польшу и является альтернативой нынешнему маршруту через Белоруссию. Первая партия нефтепродуктов уже дошла до украинских клиентов», — говорится в сообщении.

Экономист объяснил, что Литва хочет скрыть борьбой с БелАЭС © belaes.by

Страны Евросоюза не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым безоговорочную победу одержал Александр Лукашенко. После объявления официальных результатов в стране вспыхнули массовые протесты, которые сопровождались столкновениями с ОМОНом.

Евросоюз ввел против Минска три пакета санкций, затрагивающих окружение Лукашенко и несколько белорусских предприятий.