Продукцию теперь отправляют по новому железнодорожному маршруту через Польшу.
«Маршрут проходит через Польшу и является альтернативой нынешнему маршруту через Белоруссию. Первая партия нефтепродуктов уже дошла до украинских клиентов», — говорится в сообщении.
Литовская компания Orlen Lietuva — дочернее предприятие польского концерна. Завод в Мажейкяйском районе является единственным нефтеперерабатывающим предприятием в странах Балтии.
Страны Евросоюза не признали итоги президентских выборов в Белоруссии, согласно которым безоговорочную победу одержал Александр Лукашенко. После объявления официальных результатов в стране вспыхнули массовые протесты, которые сопровождались столкновениями с ОМОНом.
Евросоюз ввел против Минска три пакета санкций, затрагивающих окружение Лукашенко и несколько белорусских предприятий.