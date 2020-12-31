По его словам, после выборов в мажилис парламента Казахстана, которые состоятся 10 января 2021 года, произойдет окончательный транзит власти родственникам экс-президента Назарбаева.
«Он (Токаев. — Ред.) может остаться и быть техническим президентом, неким международным лицом Казахстана. Он опытный дипломат, авторитетный во многих группировках на мировой арене, все его знают — он был заместителем генсекретаря ООН. Такой человек пригодится коллективным преемникам для сохранения статус-кво политических и экономических интересов Назарбаева», — считает Мамырайымов.
Он отметил, что по этим же причинам в свое время Назарбаев и сделал Токаева президентом.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.