После окончательного транзита власти Нурсултана Назарбаева в Казахстане его родственник Касым-Жомарт Токаев сохранит президентский пост, но в качестве технического главы государства. Об этом казахстанский политолог Талгат Мамырайымов сказал в интервью изданию Украина.ру

Назарбаев объяснил, почему порекомендовал Токаева на пост президента Казахстана © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Он (Токаев. — Ред.) может остаться и быть техническим президентом, неким международным лицом Казахстана. Он опытный дипломат, авторитетный во многих группировках на мировой арене, все его знают — он был заместителем генсекретаря ООН. Такой человек пригодится коллективным преемникам для сохранения статус-кво политических и экономических интересов Назарбаева», — считает Мамырайымов.

Он отметил, что по этим же причинам в свое время Назарбаев и сделал Токаева президентом.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.