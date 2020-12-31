Четыре года побед. Как «Красная звезда» поздравляла с Новым годом
Четыре года побед. Как «Красная звезда» поздравляла с Новым годом
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В Минобороны рассказали, что каждое утро предновогодней недели у них начинается с построения Дедов Морозов.

На видео новогодние волшебники с мешками подарков путешествуют на военных вертолетах, самолетах и даже танках.

Также в ведомстве пожелали белорусам мира: в душе, в семье и вокруг.

 