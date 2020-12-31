Министерство обороны Белоруссии показало, как отправляет на боевое задание военных Дедов Морозов. Креативным роликом в ведомстве решили поздравить граждан с наступающими праздниками, передает Sputnik Беларусь 31 декабря
В Минобороны рассказали, что каждое утро предновогодней недели у них начинается с построения Дедов Морозов.
На видео новогодние волшебники с мешками подарков путешествуют на военных вертолетах, самолетах и даже танках.
Также в ведомстве пожелали белорусам мира: в душе, в семье и вокруг.
Украина.ру на Youtube
Перл-Харбор для РФ и мобилизация: Бортник о скандальных заявлениях украинских политиков
Новости партнеров
Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.