Министерство обороны Белоруссии показало, как отправляет на боевое задание военных Дедов Морозов. Креативным роликом в ведомстве решили поздравить граждан с наступающими праздниками, передает Sputnik Беларусь 31 декабря

Четыре года побед. Как «Красная звезда» поздравляла с Новым годом © РИА Новости, | Перейти в фотобанк рассказали, что каждое утро предновогодней недели у них начинается с построения Дедов Морозов.

На видео новогодние волшебники с мешками подарков путешествуют на военных вертолетах, самолетах и даже танках.

Также в ведомстве пожелали белорусам мира: в душе, в семье и вокруг.