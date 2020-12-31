Анастасия Покрищук, героиня украинской телепрограммы «От пацанки до барышни», известная своими непропорциональными скулами и розовыми волосами, поделилась с подписчиками новогодним настроением. В сети Instagram 31 декабря она разместила фото своей елочки

«П*здато с огоньками?» — попросила блогер подписчиков оценить наряд ее елки.

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Бабушка блогерши приняла скулы за болезнь, которая все не проходит, потому что внучка «ничем не мажет». На это Покрищук ответила, что мажет и очень активно. И тут не соврала: пацанка регулярно вкалывает в свое лицо филлеры, причем делает это самостоятельно. По словам девушки, за несколько лет она потратила на увеличение своих скул уже 60 тысяч гривен (примерно 160 тысяч рублей).

Анастасия Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 31 год. Девушка имеет диплом психолога, долгое время работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность.

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