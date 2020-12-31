«П*здато с огоньками?» — попросила блогер подписчиков оценить наряд ее елки.
За несколько часов до этого Покрищук выложила в сеть видео со своей бабушкой, где пожилая женщина сокрушается, что у внучки «никак не проходят эти шишки» на лице.
Бабушка блогерши приняла скулы за болезнь, которая все не проходит, потому что внучка «ничем не мажет». На это Покрищук ответила, что мажет и очень активно. И тут не соврала: пацанка регулярно вкалывает в свое лицо филлеры, причем делает это самостоятельно. По словам девушки, за несколько лет она потратила на увеличение своих скул уже 60 тысяч гривен (примерно 160 тысяч рублей).
Анастасия Покрищук — уроженка Киева, сейчас ей 31 год. Девушка имеет диплом психолога, долгое время работала продавцом, а в 26 лет начала менять внешность.
Ранее мы писали: «Как я вам?»: звезда шоу «Пацанки» с жуткими скулами раскрыла свой возраст.