Ряд региональных ивано-франковских изданий в отчетах о рабочем визите президента Украины Владимира Зеленского в Прикарпатье опубликовали пустые страницы и черные квадраты вместо фото, так как их не пустили в Ивано-Франковскую облгосадминистрацию (ОГА), где глава государства представлял нового губернатора

На Украине журналисты обратились к Зеленскому Андрея Бойчука.

По данным местного издания «Галка», на мероприятие не аккредитовали ни одного журналиста или представителя национальных телеканалов на Прикарпатье.

«Впервые за годы независимости Украины на рабочее совещание в Ивано-Франковской ОГА <…> не был приглашен ни один местный журналист или представитель национальных телеканалов на Прикарпатье», — говорится в сообщении.

В знак протеста издание в заголовке указало, что президент провел «какое-то совещание».

«Поэтому о совещании команде "Галки", как и другим журналистам края, стало известно следующее», — говорится в тексте материала, а за этой фразой вместо текста следует пустая страница.

Издание «Ратуша» также принесло извинения читателям за отсутствие информации: «Подробнее об этом мы вам, к сожалению, не расскажем, ведь представителей СМИ на эту важную импрезу не пригласили. И фото нет».

В то же время отчет президентской пресс-службы о совещании в Ивано-Франковске доступен на официальном сайте главы государства.

Подобный пример ивано-франковские журналисты подсмотрели у своих херсонских коллег, которые в июне вместо новостей о визите Зеленского также опубликовали пустые страницы. Это был ответ на то, что изданиям отказали в аккредитации и они не смогли освещать визит президента. Тогда чиновники объяснили отказ в аккредитации мерами предосторожности в условиях роста заболеваемости COVID-19.

Аналогичная ситуация повторилась осенью, когда Зеленский приезжал с рабочим визитом в Днепр и ни одного представителя СМИ также не стали аккредитовывать.