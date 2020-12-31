В среду, 30 декабря, во время рабочей поездки в Ивано-Франковск Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской ОГА Андрея Бойчука.
По данным местного издания «Галка», на мероприятие не аккредитовали ни одного журналиста или представителя национальных телеканалов на Прикарпатье.
«Впервые за годы независимости Украины на рабочее совещание в Ивано-Франковской ОГА <…> не был приглашен ни один местный журналист или представитель национальных телеканалов на Прикарпатье», — говорится в сообщении.
В знак протеста издание в заголовке указало, что президент провел «какое-то совещание».
«Поэтому о совещании команде "Галки", как и другим журналистам края, стало известно следующее», — говорится в тексте материала, а за этой фразой вместо текста следует пустая страница.
Издание «Ратуша» также принесло извинения читателям за отсутствие информации: «Подробнее об этом мы вам, к сожалению, не расскажем, ведь представителей СМИ на эту важную импрезу не пригласили. И фото нет».
В то же время отчет президентской пресс-службы о совещании в Ивано-Франковске доступен на официальном сайте главы государства.
Подобный пример ивано-франковские журналисты подсмотрели у своих херсонских коллег, которые в июне вместо новостей о визите Зеленского также опубликовали пустые страницы. Это был ответ на то, что изданиям отказали в аккредитации и они не смогли освещать визит президента. Тогда чиновники объяснили отказ в аккредитации мерами предосторожности в условиях роста заболеваемости COVID-19.
Аналогичная ситуация повторилась осенью, когда Зеленский приезжал с рабочим визитом в Днепр и ни одного представителя СМИ также не стали аккредитовывать.