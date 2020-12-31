В ролике под музыку двигаются два человекоподобных робота модели Atlas, пес-робот Spot и робот на колесах Handle.
Композиция, под которую компания танцует, — Do You Love Me группы The Contours, хит 1962 года. Она также звучит в фильме «Грязные танцы» 1987 года.
Цель видеоролика — не только развлечь аудиторию, но и продемонстрировать новейшие разработки компании. Движения, выполняемые роботами, весьма сложны и требуют тщательной синхронизации механизмов.
В октябре робопёс Boston Dynamics прогулялся по Чернобыльской зоне отчуждения. В ней он провел замер радиоактивного загрязнения.