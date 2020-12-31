Роботы американской компании Boston Dynamics исполнили танец под хит 1960-х годов. Видео опубликовали на Youtube-канале компании Boston Dynamics

В ролике под музыку двигаются два человекоподобных робота модели Atlas, пес-робот Spot и робот на колесах Handle.

Знаменитый робот не выдержал вопроса об Украине © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк

Цель видеоролика — не только развлечь аудиторию, но и продемонстрировать новейшие разработки компании. Движения, выполняемые роботами, весьма сложны и требуют тщательной синхронизации механизмов.

В октябре робопёс Boston Dynamics прогулялся по Чернобыльской зоне отчуждения. В ней он провел замер радиоактивного загрязнения.