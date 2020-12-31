В одном из дворов Харькова мужчина решил прилечь после недавнего застолья. Поводок собаки он намотал себе на руку.
Верный пес попытался расшевелить засыпающего на морозе хозяина. Вначале питомец тянул его за одежду, стараясь не дать заснуть и привести в чувство.
При этом мужчина стал подавать признаки жизни, но не вставал. В конце концов пес решил «отомстить» хозяину по-собачьи.
Тут на помощь обоим подоспел сосед и забрал собаку. Вероятно, хозяина пса он тоже не оставил замерзать на улице.
«Собака умнее своего хозяина», — отметили в комментариях.