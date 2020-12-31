Харьковчанина, задремавшего на улице прямо на снегу, пытался разбудить его пёс. Видео на днях опубликовали в YouTube на канале Show News

В одном из дворов Харькова мужчина решил прилечь после недавнего застолья. Поводок собаки он намотал себе на руку.

Верный пес попытался расшевелить засыпающего на морозе хозяина. Вначале питомец тянул его за одежду, стараясь не дать заснуть и привести в чувство.

Пьяный водитель хотел откупиться от полицейских свиньей © РИА Новости, Александр Кондратюк | Перейти в фотобанк

Тут на помощь обоим подоспел сосед и забрал собаку. Вероятно, хозяина пса он тоже не оставил замерзать на улице.

«Собака умнее своего хозяина», — отметили в комментариях.