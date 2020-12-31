Прошедшие в 2020 году в Казахстане информационные внутриэлитные войны показали, что сейчас транзит власти экс-президента Нурсултана Назарбаева находится на завершающем этапе. Об этом казахстанский политолог Талгат Мамырайымов сказал в интервью изданию Украина.ру

Казахстанский эксперт рассказал, чем сейчас занимается Дарига Назарбаева © РИА Новости, Асатур Есаянц | Перейти в фотобанк Дарига Назарбаева возвращается в мир большой политики, является одним из признаков того, что окончательными преемниками власти Назарбаева будут его родственники. Я не случайно сказал "преемники" во множественном числе: не только Дарига Назарбаева будет, а, видимо, еще какой-то родственник. То есть будет коллективный преемник», — убежден эксперт.

Десятого января 2021 года в Казахстане состоятся выборы в мажилис парламента, в которых планирует принять участие Дарига Назарбаева.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.