«То, что [дочь Назарбаева] Дарига Назарбаева возвращается в мир большой политики, является одним из признаков того, что окончательными преемниками власти Назарбаева будут его родственники. Я не случайно сказал "преемники" во множественном числе: не только Дарига Назарбаева будет, а, видимо, еще какой-то родственник. То есть будет коллективный преемник», — убежден эксперт.
Десятого января 2021 года в Казахстане состоятся выборы в мажилис парламента, в которых планирует принять участие Дарига Назарбаева.
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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.