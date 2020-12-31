Украинская певица Анастасия Приходько собирается встретить бой курантов дома с семьей и гостями, поэтому уже начала готовить. Со своими поклонниками артистка поделилась несколькими рецептами, например, как вкусно замариновать скумбрию перед запеканием. Соответствующий пост она выложила в Instagram 30 декабря

Руслана Писанка дала рецепт полезного для фигуры оливье © Руслана Писанка / facebook

«Готовим маринад: 2 ложки столовых меда, 2 ложки столовых легкой горчицы, 1 столовая ложка соуса "кисло-сладкий чили"», — рассказала Приходько.

После того как рыба замариновалась, ее нужно отправить в духовку на 45 минут. Посоветовала артистка фанатам и рецепт фаршированного карпа с использованием чернослива, кураги и изюма.

А вот другая украинская певица — Ирина Федишин рассказала подписчикам, как правильно выбрать красную икру. Хорошая икра, по ее словам, не должна сразу падать, если баночку перевернуть.

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