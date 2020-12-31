Сначала рыбу нужно подготовить: отрезать головы, хвосты, вытащить хребты. Получившееся филе нужно обработать маринадом, завернуть в фольгу и дать впитаться.
«Готовим маринад: 2 ложки столовых меда, 2 ложки столовых легкой горчицы, 1 столовая ложка соуса "кисло-сладкий чили"», — рассказала Приходько.
После того как рыба замариновалась, ее нужно отправить в духовку на 45 минут. Посоветовала артистка фанатам и рецепт фаршированного карпа с использованием чернослива, кураги и изюма.
А вот другая украинская певица — Ирина Федишин рассказала подписчикам, как правильно выбрать красную икру. Хорошая икра, по ее словам, не должна сразу падать, если баночку перевернуть.
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