Юноша ехал на велосипеде к матери в деревню, его сбил микроавтобус.
По словам пресс-офицера Бердичевского РО ГУ ЧП в Житомирской области Ирины Кучерук, видокамеры зафиксировали, как водитель транспортного средства после наезда на мальчика перенес тело в другое место, на территорию центрального рынка, и оставил его там.
Когда полицейские нашли тело, они предположили, что молодой человек умер от сердечной недостаточности, так как у него было удостоверение инвалида. Но на теле нашли следы ушибов: живот был синим, рука содрана, нога вывернута.
Родные погибшего говорят, что если бы водитель сразу вызвал скорую, то Андрея можно было бы спасти. По данным судмедэкспертизы, смерть подростка наступила из-за разрыва печени и внутреннего кровоизлияния.
В свою очередь, мужчина утверждает, что он парня не сбивал, а наоборот — перенес в безопасное место. За наезд, сокрытие ДТП и оставление ребенка в опасности мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.