В Бердичеве Житомирской области водитель маршрутки сбил 16-летнего Андрея Крамара на дороге и спрятал умирающего подростка на рынке. Об этом 30 декабря сообщили в сюжете ТСН

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По словам пресс-офицера Бердичевского РО ГУ ЧП в Житомирской области Ирины Кучерук, видокамеры зафиксировали, как водитель транспортного средства после наезда на мальчика перенес тело в другое место, на территорию центрального рынка, и оставил его там.

Когда полицейские нашли тело, они предположили, что молодой человек умер от сердечной недостаточности, так как у него было удостоверение инвалида. Но на теле нашли следы ушибов: живот был синим, рука содрана, нога вывернута.

Родные погибшего говорят, что если бы водитель сразу вызвал скорую, то Андрея можно было бы спасти. По данным судмедэкспертизы, смерть подростка наступила из-за разрыва печени и внутреннего кровоизлияния.

В свою очередь, мужчина утверждает, что он парня не сбивал, а наоборот — перенес в безопасное место. За наезд, сокрытие ДТП и оставление ребенка в опасности мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.