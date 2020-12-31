«Во-первых, это относится к овощам, которые мы рекомендуем употреблять, — там есть полезные витамины и микроэлементы. И, во-вторых, чеснок помогает нам защититься от инфицирования, поскольку, когда человек съест пару зубчиков чеснока, то к нему близко не подходят по дистанции, как минимум метр-полтора, потому что есть неприятный запах. Поэтому от человека уходят, а это не позволяет капелькам с возбудителем долететь до слизистых оболочек», — пояснил Ляшко.
Кроме того, главный санитарный врач предупредил, что принимать антибиотики можно только по назначению врача и с вирусной инфекцией они не справятся, их нужно принимать только в случае присоединения бактериальной инфекции.
Также Ляшко напомнил, что во время пандемии COVID-19 абсолютно все граждане могут быть потенциальными переносчиками вируса — именно поэтому нужно носить маску.
Он привел пример со свечой, которую не получится задуть, если на вас надета маска. Соответственно, важно, что в маске «мы не можем дальше чем на вытянутую руку выкашлять или вычихать слизь с потенциальным возбудителем», отметил Ляшко.
Ранее украинский педиатр Евгений Комаровский отметил, что единственный плюс употребления чеснока в период распространения вирусов — в том, что после его употребления невольно приходится поддерживать дистанцию при общении.