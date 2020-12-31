«Меньше жрать»: Супрун дала совет украинцам на примере полуголого Зеленского
«Меньше жрать»: Супрун дала совет украинцам на примере полуголого Зеленского
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Для приготовления салата Писанка рекомендует использовать картошку, морковь, соленые и свежие огурцы, консервированный горошек, яйца и лук. А вот два традиционных ингредиента предлагает заменить.

«Мы будем использовать говяжий язык и сделаем сами майонез», — объяснила актриса.

Для приготовления майонеза артистка рекомендует смешать яйца, горчицу, оливковое и подсолнечное масло. Получившуюся массу взбить с солью, сахаром и соком лимона.

Ранее издание Украина.ру писало о том, что Руслана Писанка задумалась о работе в такси.