Для приготовления салата Писанка рекомендует использовать картошку, морковь, соленые и свежие огурцы, консервированный горошек, яйца и лук. А вот два традиционных ингредиента предлагает заменить.
«Мы будем использовать говяжий язык и сделаем сами майонез», — объяснила актриса.
Для приготовления майонеза артистка рекомендует смешать яйца, горчицу, оливковое и подсолнечное масло. Получившуюся массу взбить с солью, сахаром и соком лимона.
Ранее издание Украина.ру писало о том, что Руслана Писанка задумалась о работе в такси.