Украинская актриса и телеведущая Руслана Писанка, которая совсем недавно сильно похудела, поделилась рецептом новогоднего салата для тех, кто желает сохранить фигуру. Секрет она раскрыла в эфире программы «Ранок з Україною» на канале «Украина», который появился в Instagram передачи 30 декабря

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