Размещение на сайте Конституционного суда Украины (КСУ) сообщения от лица правового департамента секретариата КСУ незаконно. Об этом говорится в заявлении Офиса президента Украины, размещенном в Telegram-канале офиса 30 декабря

Таким образом офис Зеленского отреагировал на заявления КСУ, в которых речь шла о незаконности отстранения президентом главы суда Александра Тупицкого от должности.

Тупицкий не имеет права созывать спецзаседание КСУ – Офис президента © пресс-служба президента Украины отмечается, что законодательство Украины четко регламентирует, какая информация может публиковаться на ресурсе КСУ, а размещенное на сайте «неизвестно кем» сообщение указывает на присвоение полномочий КСУ правовым департаментом.

«Размещение таких «выводов» и «разъяснений» на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ», — отметили в Офисе.

В канцелярии президента подчеркнули, что заявления, размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, среди прочего — уголовной ответственности за присвоение полномочий КСУ.