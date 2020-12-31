Таким образом офис Зеленского отреагировал на заявления КСУ, в которых речь шла о незаконности отстранения президентом главы суда Александра Тупицкого от должности.
В заявлении отмечается, что законодательство Украины четко регламентирует, какая информация может публиковаться на ресурсе КСУ, а размещенное на сайте «неизвестно кем» сообщение указывает на присвоение полномочий КСУ правовым департаментом.
«Размещение таких «выводов» и «разъяснений» на официальном сайте суда имеет целью сознательное введение в заблуждение общества и СМИ относительно правовой позиции КСУ», — отметили в Офисе.
В канцелярии президента подчеркнули, что заявления, размещенные на сайте суда, в отношении которых КСУ не принимал решений, являются юридически ничтожными, а должностные лица, которые дали распоряжение на их размещение, должны быть привлечены к юридической, среди прочего — уголовной ответственности за присвоение полномочий КСУ.