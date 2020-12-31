Украина не рассматривала и не намерена реализовывать сценарий начала военной кампании против России. Об этом глава делегации Киева в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу Леонид Кравчук заявил на днях в эфире Obozrevatel

Украинский астролог назвал год окончания войны в Донбассе © РИА Новости, Михаил Фомичев | Перейти в фотобанк

«Политические, политически-дипломатические способы влияния и санкции. Не военные формы. Мы никогда не рассматривали, не рассматриваем и в ближайшее время не будем рассматривать вопрос возможной военной кампании против России», — подчеркнул Кравчук.

Он добавил, что в арсенале Украины есть не только «план Б» по Донбассу, но также множество вариантов урегулирования ситуации, над которыми работает президент Владимир Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что Киев не устраивают некоторые положения Минских соглашений, поэтому украинская сторона предлагает свой план их реализации. На первом этапе речь идет об обеспечении режима прекращения огня и проведения переговоров в рамках советников лидеров государств «нормандской четверки».

В Кремле в свою очередь отметили, что Россия поддерживает нормализацию отношений с Украиной, однако для этого в Киеве должна появиться политическая воля.