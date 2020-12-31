На сайте президента Украины зарегистрировали петицию, в которой призвали главу государства восстановить настоящее название Украины — Русь. Петиция появилась на сайте 30 декабря

На Украине хотят переименовать страну в Русь © Daniel Tokarets / flickr Николай Исаев, который претендовал на пост мэра Киева в 2002 году.

По его словам, «неправильное название» страны возмущает многих ученых, историков, писателей и большинство граждан Украины.

«Большевики-коммунисты без всенародного референдума в 1918 году назвали нашу страну "Украина" вместо ее исторического названия "Русь", чтобы сделать из нас манкуртов, которые забыли или не знают свою русскую историю, своих русских предков, свою русскую культуру и традиции, свой русский язык», — говорится в подписи к петиции.

В связи с этим ее автор просит президента Украины внести в Верховную Раду законопроект об изменении названия Украины на Русь и провести Всеукраинский референдум по этому вопросу.

На данный момент петиция собрала 5 голосов из 25 тысяч, необходимых для рассмотрения.

Ранее Исаев зарегистрировал петицию, в которой говорится, что любой народный депутат Украины имеет право выступать в Верховной Раде на русском языке согласно статье 10 Конституции страны.