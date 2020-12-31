Активную фазу «Большой продажи тюрем» на Украине в 2020 году не удалось начать из-за бюрократических препятствий, однако уже в 2021 году будет приватизировано не менее четырех тюрем. Об этом 30 декабря сообщил министр юстиции Украины Денис Малюська, передает Vesti.ua

Министр юстиции Украины «либерализировал» тюремную стрижку © Facebook, Denis Malyuska

«Доходы от приватизации тюрем будут распределяться по пропорции 70/30 (70% — в спецфонд и на новое строительство, 30% — в общие доходы бюджета). Это хоть и немного затягивает сроки, но все равно дает нам возможность в конце концов продавать тюрьмы в рамках процедуры малой приватизации. Поэтому в 2021 году ожидайте приватизации не менее четырех тюрем», — заявил Малюська.

Он также анонсировал публикацию «Рейтинга тюрем», открытие новых объектов тюремной инфраструктуры, строительство новых следственных изоляторов и изменения в законодательстве, которые должны изменить систему уголовных наказаний.