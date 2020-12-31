Врио главы Минэнерго Украины Юрий Витренко объяснил необходимость отмены с 1 января 2021 года льготной части тарифа на электроэнергию для населения по цене 90 копеек за первые 100 кВт⋅ч. Он написал об этом на своей странице в Facebook 30 декабря

На Украине отменили льготный тариф на электроэнергию © Украина.ру/Стрингер

«Без изменений полной стоимости тарифов домохозяйств у "Энергоатома" сформировалась бы отрицательная цена в пределах льготных 100 кВт. "Энергоатом" — это безопасность атомных станций. С этим нельзя играться», — заявил Витренко.

По его словам, отмена льготного тарифа была не первым его решением на посту врио министра энергетики. Так, на первом совещании под своим председательством он поручил обеспечить погашение задолженности перед шахтерами госпредприятия «ВостГОК», для чего было необходимо, чтобы больше денег получил «Энергоатом».

Витренко отметил, что это позволило уже на следующий день полностью погасить задолженность перед шахтерами и запустить производство.

Он также добавил, что от этого решения зависело, в частности, получение кредита на сумму в более 10 миллиардов гривен (26,4 миллиарда рублей) госоператором НЭК «Укрэнерго».