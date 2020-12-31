Взрывчатку обнаружили возле квартиры матери руководителя «Центра противодействия коррупции» Виталия Шабунина в Ровно. Об этом вечером 30 декабря сообщила пресс-служба Национальной полиции

Шабунин заявил, что экспертиза подтвердила поджог его дома © ЧЕСНО. Фільтруй суд Виталия Шабунина в Ровно обнаружили самодельное взрывное устройство. На месте работают взрывотехники и следственно-оперативная группа. Проводятся мероприятия по установлению лица или лиц, которые могут быть причастны к этому событию», — говорится в материале силовиков.

Взрывчатка состоит из черной коробки и двух гранат.

В июле 2020 года Шабунин заявлял, что неизвестные подожгли его дом под Киевом, пострадавших не было. Тогда полиция завела уголовное дело по статье «умышленное уничтожение или повреждение имущества» после пожара. На инцидент отреагировал президент страны Владимир Зеленский, который заявил, что виновных нужно обязательно найти и наказать.