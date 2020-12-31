Бывший президент Украины Петр Порошенко признался в организации спецоперации, в результате которой в Минске задержали 33 россиянина. Об этом он заявил 30 декабря в эфире «Пятого канала»

Соратник Порошенко показал в Раде доказательства причастности СБУ к делу «ЧВК Вагнера» © Facebook/Iryna Gerashchenko

Ее целью было «выманить на Украину и судить тех, кто причастен к крушению самолета MH17». Однако, посетовал Порошенко, «спецоперация по задержанию "вагнеровцев", к сожалению, была сорвана конкретными лицами».

Несколько месяцев назад бывший глава офиса президента Украины Андрей Богдан назвал историю с задержанием в Белоруссии бойцов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера «сорванной операцией украинских спецслужб». По его словам, провал произошел из-за утечки информации от человека в самом ближайшем окружении Владимира Зеленского. Тогда же он раскрыл, что в разработке операции участвовало главное управление разведки Минобороны совместно с представителями США. Они создали в Венесуэле фирму, которая должна была нанять «вагнеровцев», а транзитным пунктом их маршрута оказалась бы Украина.

В конце июля в Белоруссии задержали 33 россиянина из частной военной компании Вагнера по подозрению в подготовке беспорядков. Часть задержанных были гражданами Украины и воевали в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, однако «вагнеровцев» вернули в Россию.