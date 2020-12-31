2020 год подарил такое количество событий, которых в обычной жизни хватило бы на пять лет. Об этом интервью Youtube-каналу Украина.ру рассказал публицист Армен Гаспарян

Среди важнейших событий уходящего года Гаспарян назвал политическую турбулентность в Белоруссии, президентские выборы в США, рецессию мировой экономики и обвал цен на нефть, голосование по поправкам в Конституцию РФ, войну в Нагорном Карабахе, киргизский кризис, вспышку терроризма во Франции и приостановку Brexit.

«Все мировые болевые точки получили развитие в украинской политике. Украина может выходить из долгоиграющего мирового кризиса с гигантскими потерями. Украина и сама эти потери максимально развивает», — считает эксперт.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.