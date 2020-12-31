Сильнее всего кризис 2020 года ударил по прибалтийским государствам. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал директор Института социально-экономических исследований Финансового института при Правительстве РФ Алексей Зубец

2020-й коронавирусный: не подводите итоги, все только начинается © CC0, Pixabay

«Кроме того, они относятся к слабой периферии, которая страдает в первую очередь при всех обстоятельствах. То есть деньги, которые раньше расходовались на помощь этим государствам, сегодня крупные страны расходуют на самих себя», — сказал эксперт.

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В августе этого года президент Александр Лукашенко заявил о планах переориентировать транзит белорусских грузов с литовских портов на российские из-за позиции, которую Вильнюс занял в отношении политического кризиса в Белоруссии.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.