Он отметил, что, помимо международных соглашений, нуждающихся в ратификации, существуют базовые международные принципы, принимаемые без ратификации на основе «чьего-то убеждения». Об этих принципах, по словам Вассермана, и идет речь в поправках.
«И это важно не только для Российской Федерации, это важный прецедент для всего мира хотя бы потому, что многие подобные соглашения принимались в одних психологически важных обстоятельствах, а сейчас работают при совершенно иных обстоятельствах. И, соответственно, их применяют в смысле, прямо противоположном тому, что имелся изначально», — пояснил публицист.
В качестве примера он привел соглашение о нерушимости границ, которое было принято в Хельсинки в 1975 году и автоматически утратило изначальный смысл после распада СССР и Югославии. По словам Вассермана, это означает, что «части России, считающиеся сейчас независимыми государствами», в обосновании своих границ ссылаются на это уже утратившее смысл Хельсинкское соглашение.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
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