Принятые поправки к Конституции РФ, и прежде всего поправка о том, что российские законы имеют приоритет над международными соглашениями, окажут влияние не только на Россию, но и на весь мир. Об этом публицист Анатолий Вассерман сказал в интервью изданию Украина.ру

ЕС осудил голосование по поправкам в конституцию РФ в Крыму © РИА Новости, Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

«И это важно не только для Российской Федерации, это важный прецедент для всего мира хотя бы потому, что многие подобные соглашения принимались в одних психологически важных обстоятельствах, а сейчас работают при совершенно иных обстоятельствах. И, соответственно, их применяют в смысле, прямо противоположном тому, что имелся изначально», — пояснил публицист.

В качестве примера он привел соглашение о нерушимости границ, которое было принято в Хельсинки в 1975 году и автоматически утратило изначальный смысл после распада СССР и Югославии. По словам Вассермана, это означает, что «части России, считающиеся сейчас независимыми государствами», в обосновании своих границ ссылаются на это уже утратившее смысл Хельсинкское соглашение.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.