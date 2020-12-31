«К сожалению, та риторика, которая в этом году звучала из уст Зеленского, свидетельствует о том, что он полностью перенял риторику Порошенко, что в общем-то и неудивительно, потому что влияние послов «Большой семерки» усилилось, а они своего мнения насчет войны в Донбассе, конечно же, не изменили», — сказал эксперт.
Он также отметил, что тем не менее ситуация в Донбассе сейчас намного лучше, чем в предыдущие годы, и есть определенный прогресс.
«В этом плане все-таки какое-то, но перемирие наступило, а любой худой мир лучше доброй ссоры. Так что в этом смысле можно говорить о некоторых сдвижках, но таких, мелких, а главное, что в любой момент они могут быть нарушены», — заключил Корнилов.
Полный текст интервью можно прочесть здесь.
Стороны договорились о перемирии в Донбассе с 27 июля 2019 года. Масштабные военные действия остановлены, однако продолжают фиксироваться нарушения режима прекращения огня.