Мнение послов «Большой семерки» насчет войны в Донбассе не изменилось, и поэтому риторика Владимира Зеленского на этот счет не отличается от риторики Петра Порошенко, считает обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

«К сожалению, та риторика, которая в этом году звучала из уст Зеленского, свидетельствует о том, что он полностью перенял риторику Порошенко, что в общем-то и неудивительно, потому что влияние послов «Большой семерки» усилилось, а они своего мнения насчет войны в Донбассе, конечно же, не изменили», — сказал эксперт.

Владимир Корнилов: Послы «Большой семерки» — самые влиятельные люди на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

«В этом плане все-таки какое-то, но перемирие наступило, а любой худой мир лучше доброй ссоры. Так что в этом смысле можно говорить о некоторых сдвижках, но таких, мелких, а главное, что в любой момент они могут быть нарушены», — заключил Корнилов.

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Стороны договорились о перемирии в Донбассе с 27 июля 2019 года. Масштабные военные действия остановлены, однако продолжают фиксироваться нарушения режима прекращения огня.