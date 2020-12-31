По его словам, у Анкары большие амбиции по созданию конфедерации тюркских народов на постсоветском пространстве под своей эгидой, но мало средств для достижения этой цели. В то же время поддержка со стороны Британии и Израиля может привести к необратимым последствиям, отметил политолог.
«Прежде всего [потеря суверенитета грозит] Азербайджану. Проект, который запустил [президент Турции Реджеп] Эрдоган, — один народ, две страны — подразумевает по итогам его реализации полную потерю Азербайджаном суверенитета», — сказал Мухин.
Ранее Турция приняла самое непосредственное участие в возобновлении боев в Нагорном Карабахе. При поддержке ее беспилотников и авиации Вооруженные силы Азербайджана отвоевали существенную часть потерянных ранее в конфликте с непризнанной республикой территорий.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.