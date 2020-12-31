Если Великобритания и Израиль помогут Турции в реализации проекта Великий Туран, это может повлечь за собой потерю суверенитета целого ряда постсоветских государств. Об этом гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин сказал в интервью изданию Украина.ру

Александр Искандарян: Турция теснит Россию на территории ее геополитических интересов © Sputnik /Asatur Yesayants

«Прежде всего [потеря суверенитета грозит] Азербайджану. Проект, который запустил [президент Турции Реджеп] Эрдоган, — один народ, две страны — подразумевает по итогам его реализации полную потерю Азербайджаном суверенитета», — сказал Мухин.

Ранее Турция приняла самое непосредственное участие в возобновлении боев в Нагорном Карабахе. При поддержке ее беспилотников и авиации Вооруженные силы Азербайджана отвоевали существенную часть потерянных ранее в конфликте с непризнанной республикой территорий.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.