Президент Украины Владимир Зеленский не может остановить конфликт в Донбассе, так как у него нет политической воли - он зависим от влияния западных групп, заинтересованных в войне. Об этом политтехнолог Марат Баширов сказал в интервью изданию Украина.ру

Украина оценила вероятность полномасштабной войны в Донбассе © пресс-служба ВСУ

«Там все уже живут в формате денег. Все понимают, что Украина гибнет, и это последняя возможность что-то себе в карман положить. Военная партия — это партия, которая зарабатывает огромные деньги, там много бизнесов, которые связаны с тем, что у Донбасса до сих пор вот такой статус», — отметил Баширов.

В то же время он подчеркнул, что нынешнее перемирие с перестрелками лучше, чем те события, которые были в Донбассе в 2014 году.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.