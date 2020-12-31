Он отметил, что Украину лишили возможности приобретать российскую вакцину и производить ее в Харькове, как предлагали российские представители и некоторые украинские политики.
«При этом ничего другого не предложили. Все, что сейчас делает президент Зеленский, — это поручает своим дипломатам всюду клянчить, просить, выпрашивать, вымаливать вакцину, где бы то ни было», — сказал эксперт.
Российская сторона выражала готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и производить препарат на ее территории. Украинские власти обратились к западным странам с просьбой о поставках вакцин производства Pfizer и BioNTech, стоимость которых в разы выше. США заявили, что сначала планируют обеспечить вакциной население своей страны.
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