В «войне вакцин» Украине отведена роль попрошайки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Владимир Корнилов

Владимир Корнилов: Послы «Большой семерки» — самые влиятельные люди на Украине © РИА Новости, Владимир Трефилов

«При этом ничего другого не предложили. Все, что сейчас делает президент Зеленский, — это поручает своим дипломатам всюду клянчить, просить, выпрашивать, вымаливать вакцину, где бы то ни было», — сказал эксперт.

Российская сторона выражала готовность поставлять вакцину от коронавируса «Спутник V» на Украину и производить препарат на ее территории. Украинские власти обратились к западным странам с просьбой о поставках вакцин производства Pfizer и BioNTech, стоимость которых в разы выше. США заявили, что сначала планируют обеспечить вакциной население своей страны.

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