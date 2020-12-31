По его словам, визит президента Украины Владимира Зеленского в Британию и Брюссель стал одним из важнейших событий внешнеполитической жизни Украины в 2020 году.
«Украина остается в зоне интересов Парижа и Берлина, но им на пятки все больше начинает наступать Лондон. И визит Зеленского в Брюссель фактически положил начало формированию такого треугольника Лондон — Анкара — Киев», — сказал Бизяев.
По его словам, это стало очевидным во время конфликта в Нагорном Карабахе, который многие называют первой коронавирусной войной.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.