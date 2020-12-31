По его словам, эта система, изначально казавшаяся полезной, на деле оказалась катастрофически неэффективной, однако представители Демократической партии США извлекали из нее выгоду. И именно поэтому, по словам Вассермана, они «учинили небывалые по размаху даже в США подтасовки при подсчете результатов голосования», чтобы не допустить дальнейшего президентства Дональда Трампа, пытавшегося эту систему демонтировать.
«Но разрыв технологических цепочек карантинами по коронавирусу настолько наглядно доказал необходимость демонтажа этой системы, необходимость замыкания технологических цепочек внутри отдельных стран… Россия в целом и Российская Федерация в частности имеют наилучшие в мире возможности разнообразить свое производство, поэтому мы больше прочих выиграем от демонтажа этой системы», — подчеркнул публицист.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.
Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.