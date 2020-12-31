Пандемия коронавируса ускорит демонтаж нынешней системы глобального разделения труда, основанной на узкой специализации стран, которую пытались сохранить демократы в США. Об этом публицист Анатолий Вассерман сказал в интервью изданию Украина.ру

Пока я не представляю, как можно демонтировать международную систему разделения труда — Корнилов © РИА Новости, Нина Зотина Дональда Трампа, пытавшегося эту систему демонтировать.

«Но разрыв технологических цепочек карантинами по коронавирусу настолько наглядно доказал необходимость демонтажа этой системы, необходимость замыкания технологических цепочек внутри отдельных стран… Россия в целом и Российская Федерация в частности имеют наилучшие в мире возможности разнообразить свое производство, поэтому мы больше прочих выиграем от демонтажа этой системы», — подчеркнул публицист.

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Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.