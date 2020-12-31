Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев рассказал, какие события, помимо пандемии COVID-19, оказали наибольшее влияние на развитие Украины в 2020 году. Он перечислил их в интервью изданию Украина.ру

Пять политических итогов 2020 года на Украине © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Андрея] Богдана, приход [Андрея] Ермака и, соответственно, смена Кабмина. Это местные выборы. Это принятие закона об импичменте, но торможение дальнейшего процесса принятия закона по народовластию. Это принятие законов о земле и так называемого антиколомойского закона, которое показало, что монобольшинство очень условное», — отметил политолог.

Кроме того, он отметил развитие противостояния между антикоррупционными органами и канонической системой власти, что создало предпосылки для формирования партий национального суверенитета. По словам Бизяева, это люди изначально разных идеологических конструкций, которые понимают, что суверенитет — это ключевой актив в этом десятилетии и Украина должна его приобрести.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

Издание Украина.ру вместе с экспертами подводит итоги уходящего 2020 года и отмечает ключевые события, которые повлияют на будущее страны в 2021 году.