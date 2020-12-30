Даже если Александр Лукашенко уйдет со своего поста, белорусский кризис на этом не закончится. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко

По его словам, Белоруссия как система не может существовать лет десять, ее адаптация к современному миру не произошла. Она существует за счет внешнего финансирования. Уже лет десять назад Россия дала понять, что такая ситуация ее больше не устраивает и надо меняться.

«Даже за эти дни может что-то случиться, а в следующем году и белорусское народное восстание, и у самого Лукашенко может случиться инсульт, у него очень тяжелая напряженная работа, особенно если он считает себя правым… А может, в следующем году Лукашенко будет продолжать играть в кошки-мышки со своими оппозиционерами и гоняться за ними по дворам, все может быть»,- сказал Ростислав Ищенко.

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Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.