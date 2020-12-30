Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект, регламентирующий судоходство во внутренних водах Украины. Об этом 30 декабря сообщает Офис президента Украины

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Согласно закону, грузовые операции во внутренних водах Украины могут осуществлять украинские суда или суда всех иностранных государств, кроме России, которую авторы законопроекта назвали «государством-агрессором».

«Перевозки в каботажных рейсах между речными портами… могут осуществляться украинскими судами или иностранными судами, судовладельцами которых выступают зарегистрированные на территории Украины субъекты хозяйствования, кроме судов под флагом государства-агрессора, судов, владельцами или судовладельцами которых являются граждане государства, признанного Украиной государством-агрессором или государством-оккупантом», — говорится в статье 53 принятого документа.

Украинские власти надеются, что после вступления в силу этого закона в стране появится конкурентный рынок речных перевозок грузов.

По подсчетам Министерства инфраструктуры, это позволит увеличить грузопоток до 30 млн тонн в год и создать экономический эффект для государства в объеме около 13-16 млрд гривен (460-566 млн долларов) ежегодно.