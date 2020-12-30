По его словам, пандемия подстегнула кризис и ухудшила ситуацию, но кардинально ничего не изменила.
«Усилилось давление на малый и средний бизнес, связанный с логистикой, туризмом, транспортной инфраструктурой, сферой услуг. Но эти процессы уже шли до этого. В экономическом и политическом плане кризис уже существовал, в 2021-м станет еще хуже, но это не ново», — сказал Ростислав Ищенко.
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ВОЗ объявила вспышку коронавируса пандемией 11 марта. С начала пандемии в мире подтвердилось свыше 82 миллионов случаев заражения. Почти 1,79 миллиона пациентов скончались.