«СМИ: «Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью пообещал сделать тему Крыма "адской, а не священной" для России». Заявление из преисподней», — отметила представитель МИД.
Ранее в интервью ТСН Кулеба также выразил убежденность, что настанет день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг, и он «работает над этим».
Он сообщил о планах Киева развивать деятельность «Крымской платформы» и усиливать совместно с другими странами давление на Россию.
Крым стал частью России после проведения общенародного референдума в 2014 году, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение.
После референдума Украина перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. При этом, когда на полуострове сообщили о готовности строить опреснительные установки, глава украинского МИД заявил, что Украина будет препятствовать реализации этого проекта.