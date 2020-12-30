Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала в Facebook 30 декабря угрозы министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы сделать тему Крыма «адской» для России

«СМИ: «Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью пообещал сделать тему Крыма "адской, а не священной" для России». Заявление из преисподней», — отметила представитель МИД.

Ранее в интервью ТСН Кулеба также выразил убежденность, что настанет день, когда в Симферополе будет поднят украинский флаг, и он «работает над этим».

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Крым стал частью России после проведения общенародного референдума в 2014 году, на котором большинство проголосовавших жителей региона поддержали это решение.

После референдума Украина перекрыла Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. При этом, когда на полуострове сообщили о готовности строить опреснительные установки, глава украинского МИД заявил, что Украина будет препятствовать реализации этого проекта.