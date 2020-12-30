Победа Майи Санду на выборах в Молдавии – не геополитическое поражение России, а выбор молдавского народа, «решившего усугубить свое положение». Об этом сказал в интервью изданию Украина.ру сказал гендиректор Центра политической информации политолог Алексей Мухин

Мухин подчеркнул, что не считает Майю Санду прозападным политиком, по его мнению, новый президент Молдавии «вполне прорумынская фигура».

Эксперт объяснил, какие вопросы возникнут в случае вхождения Молдавии в состав Румынии © evroportal.ru

«Некоторые признаки свидетельствуют о том, что Майя Санду пришла на позицию президента с единственной целью: развалить молдавскую государственность с определенными последствиями», — заявил политолог.

По его словам, угроза того, что Румыния будет постепенно «втягивать» Молдавию в качестве отдельных территорий, очень реальна.

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24 декабря избранный президент Молдавии Майя Санду, являющаяся также гражданкой Румынии, принесла присягу и вступила в должность главы республики.

В ходе предвыборной кампании она уходила от прямого ответа на вопрос, действительно ли она хочет объединить Молдавию с Румынией, и заявляла, что для нее важно в первую очередь объединить молдаван. Согласно соцопросам, большая часть общества критично относится к идее о возможном объединении с Румынией.