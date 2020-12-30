Мухин подчеркнул, что не считает Майю Санду прозападным политиком, по его мнению, новый президент Молдавии «вполне прорумынская фигура».
С ней во главе Молдавия рискует потерять суверенность, добавил он.
«Некоторые признаки свидетельствуют о том, что Майя Санду пришла на позицию президента с единственной целью: развалить молдавскую государственность с определенными последствиями», — заявил политолог.
По его словам, угроза того, что Румыния будет постепенно «втягивать» Молдавию в качестве отдельных территорий, очень реальна.
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24 декабря избранный президент Молдавии Майя Санду, являющаяся также гражданкой Румынии, принесла присягу и вступила в должность главы республики.
В ходе предвыборной кампании она уходила от прямого ответа на вопрос, действительно ли она хочет объединить Молдавию с Румынией, и заявляла, что для нее важно в первую очередь объединить молдаван. Согласно соцопросам, большая часть общества критично относится к идее о возможном объединении с Румынией.