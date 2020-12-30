«Я думаю, что заявление КС — это бомба замедленного действия под президента. Сейчас, конечно, расклад такой в парламенте, что запустить процедуру импичмента будет нереально, но со временем ситуация может поменяться и эту всю историю вспомнят президенту», — заявил эксперт.
Бортник отметил, что заявление КСУ свидетельствует о том, что суд не намерен исполнять указ президента, который считает неконституционным.
По его словам, со временем этот указ может стать основанием для импичмента и уголовного производства в отношении Зеленского.
Бортник добавил, что Зеленский, возможно, в будущем сможет уволить Тупицкого и назначить ряд новых судей КСУ, и это станет небольшой победой главы государства. Однако саму войну, по его мнению, Зеленский уже проиграл.
Схожее предположение о вероятном импичменте и отставке Зеленского из-за превышения полномочий высказал киевский политолог Михаил Погребинский.
29 декабря Владимир Зеленский своим указом отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого от исполнения обязанностей на два месяца, на время расследования. Конституционный суд, в свою очередь, заявил, что президент превысил свои полномочия и это решение противоречит конституции.