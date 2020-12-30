Заявление Конституционного суда Украины о превышении президентом Владимиром Зеленским полномочий при отстранении от должности главы КСУ может послужить основанием для возбуждения в отношении президента уголовного дела и импичмента. Об этом РИА Новости 30 декабря сказал директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

«Я думаю, что заявление КС — это бомба замедленного действия под президента. Сейчас, конечно, расклад такой в парламенте, что запустить процедуру импичмента будет нереально, но со временем ситуация может поменяться и эту всю историю вспомнят президенту», — заявил эксперт.

Тупицкий не имеет права созывать спецзаседание КСУ – Офис президента © пресс-служба президента Украины

По его словам, со временем этот указ может стать основанием для импичмента и уголовного производства в отношении Зеленского.

Бортник добавил, что Зеленский, возможно, в будущем сможет уволить Тупицкого и назначить ряд новых судей КСУ, и это станет небольшой победой главы государства. Однако саму войну, по его мнению, Зеленский уже проиграл.

Схожее предположение о вероятном импичменте и отставке Зеленского из-за превышения полномочий высказал киевский политолог Михаил Погребинский.

29 декабря Владимир Зеленский своим указом отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого от исполнения обязанностей на два месяца, на время расследования. Конституционный суд, в свою очередь, заявил, что президент превысил свои полномочия и это решение противоречит конституции.