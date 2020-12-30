После подписания президентом Украины Владимиром Зеленским указа об отстранении от должности на два месяца глава Конституционного суда Александр Тупицкий не имеет полномочий на созыв специального заседания Конституционного суда. Об этом заявил представитель президента в КСУ Федор Вениславский 30 декабря

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Офиса президента.

Ранее Конституционный суд Украины выступил с заявлением о том, что Зеленский превысил конституционные полномочия президента. Кроме того, в КС добавили, что Тупицкий продолжит исполнять свои служебные обязанности в соответствии с конституцией.

«Со вчерашнего дня Александр Тупицкий уже не может выполнять полномочия судьи КСУ в течение двух месяцев. То есть он не может выполнять полномочия судьи КС и его главы, а следовательно, и созывать специальное заседание», — заявил Вениславский.

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По его словам, это было необходимо, чтобы судья, а особенно председатель КСУ, не мог препятствовать своими действиями органам досудебного расследования.

Ранее в отношении Тупицкого были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму и госизмены. Глава КСУ заявил, что возбуждение дел — способ давления на него.

На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.