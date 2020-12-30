Соответствующее заявление опубликовано на сайте Офиса президента.
Ранее Конституционный суд Украины выступил с заявлением о том, что Зеленский превысил конституционные полномочия президента. Кроме того, в КС добавили, что Тупицкий продолжит исполнять свои служебные обязанности в соответствии с конституцией.
«Со вчерашнего дня Александр Тупицкий уже не может выполнять полномочия судьи КСУ в течение двух месяцев. То есть он не может выполнять полномочия судьи КС и его главы, а следовательно, и созывать специальное заседание», — заявил Вениславский.
Он пояснил, что временное отстранение Тупицкого от должности — это реакция на обращение Офиса Генерального прокурора об отстранении лица, подозреваемого в совершении преступления, от выполнения должностных обязанностей.
По его словам, это было необходимо, чтобы судья, а особенно председатель КСУ, не мог препятствовать своими действиями органам досудебного расследования.
Ранее в отношении Тупицкого были возбуждены несколько уголовных дел, в том числе по факту самовольного занятия земельного участка в Крыму и госизмены. Глава КСУ заявил, что возбуждение дел — способ давления на него.
На Украине возник конституционный кризис после того, как 27 октября Конституционный суд на закрытом заседании признал неконституционной статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за недостоверное декларирование.