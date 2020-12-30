Члены «Правого сектора» прикрепили свою табличку к железному забору на стройке на одной из улиц Харькова.
«На этом месте начинал свою карьеру наперсточник Кернес "Гепа". Википедия: Гепа — то же, что ягодицы. Гепа — криминальное прозвище Геннадия Кернеса», — написано на табличке.
«Мемориальная доска была установлена на том месте, где известный "крепкий хозяйственник" начинал свою карьеру», — написали «правосеки».
Кроме того, члены ПС возмутились планами властей увековечить память о покойном мэре города и привели цитату из положения горсовета о том, что «установление мемориальных досок и других памятных знаков выдающимся деятелям производится не ранее чем через 1 год со дня смерти».
В данный момент страница харьковского отделения «Правого сектора» в Facebook недоступна, однако сохранились скрины записи.
На сессии Харьковского горсовета 30 декабря за решение увековечить память Геннадия Кернеса проголосовали 64 депутата из 78. Каким образом это планируется сделать, пока неизвестно.
*Деятельность организации запрещена в РФ