Члены националистической группировки «Правый сектор» установили в Харькове «мемориальную доску» с оскорблениями в адрес покойного мэра города Геннадия Кернеса. Пост с фото появился в группе харьковского отделения ПС в Facebook, сообщает 30 декабря kharkiv.znaj.ua

Члены «Правого сектора» прикрепили свою табличку к железному забору на стройке на одной из улиц Харькова.

«На этом месте начинал свою карьеру наперсточник Кернес "Гепа". Википедия: Гепа — то же, что ягодицы. Гепа — криминальное прозвище Геннадия Кернеса», — написано на табличке.

Украинская «Лига смеха» пошутила над смертью Кернеса © РИА Новости, Сергей Козлов | Перейти в фотобанк

Кроме того, члены ПС возмутились планами властей увековечить память о покойном мэре города и привели цитату из положения горсовета о том, что «установление мемориальных досок и других памятных знаков выдающимся деятелям производится не ранее чем через 1 год со дня смерти».

В данный момент страница харьковского отделения «Правого сектора» в Facebook недоступна, однако сохранились скрины записи.

На сессии Харьковского горсовета 30 декабря за решение увековечить память Геннадия Кернеса проголосовали 64 депутата из 78. Каким образом это планируется сделать, пока неизвестно.

*Деятельность организации запрещена в РФ