Ранее в интервью ТСН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах Украины сделать тему Крыма в 2021 году «адской» для России.
По словам Клинцевича, Кулеба «пытается играть во взрослого дядю, но больше похож на ребенка, который не отвечает за свои слова».
При этом если Украина «что-то устроит», ответные действия будут не шуточными, а серьезными, подчеркнул сенатор.
«Дмитрий Кулеба как должностное лицо не несет никакой ответственности за то, что говорит. На него никакие обязательства не возложены, его слова ничего не стоят и не влекут за собой никаких последствий… Низкий профессионализм украинского правительства привел к тому, что роль министра иностранных дел и всего министерства сводится лишь к озвучиванию информации, не больше», — заявил Клинцевич.
Сенатор добавил, что Украина — наша братская страна, и Россия вынуждена с этим считаться.
Однако подобные заявления политиков вызывают в России лишь сожаление и недоумение, отметил Клинцевич.
Главное, чтобы «караван под названием Россия спокойно шел, а Кулеба и его коллеги даже укусить нас не в состоянии», подытожил сенатор.