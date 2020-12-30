Роль министра иностранных дел и всего внешнеполитического ведомства Украины сводится к озвучиванию информации. Об этом в комментарии «Взгляду» 30 декабря сказал член комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич

Ранее в интервью ТСН министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах Украины сделать тему Крыма в 2021 году «адской» для России.

По словам Клинцевича, Кулеба «пытается играть во взрослого дядю, но больше похож на ребенка, который не отвечает за свои слова».

В 2021 году Украина сделает Крым «адской» темой для России — Кулеба © РИА Новости, Александр Вильф | Перейти в фотобанк

«Дмитрий Кулеба как должностное лицо не несет никакой ответственности за то, что говорит. На него никакие обязательства не возложены, его слова ничего не стоят и не влекут за собой никаких последствий… Низкий профессионализм украинского правительства привел к тому, что роль министра иностранных дел и всего министерства сводится лишь к озвучиванию информации, не больше», — заявил Клинцевич.

Сенатор добавил, что Украина — наша братская страна, и Россия вынуждена с этим считаться.

Однако подобные заявления политиков вызывают в России лишь сожаление и недоумение, отметил Клинцевич.

Главное, чтобы «караван под названием Россия спокойно шел, а Кулеба и его коллеги даже укусить нас не в состоянии», подытожил сенатор.