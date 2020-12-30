В новом году президент Украины Владимир Зеленский может потерять президентское кресло или по своей инициативе уйти в отставку. Об этом сказал директор социологической службы «Украинский барометр» Виктор Небоженко в комментарии изданию «Главред» 30 декабря

Политолог спрогнозировал, что в 2021 году на Украине, помимо досрочных выборов в парламент, могут состояться и досрочные президентские выборы.

Зеленский против Конституционного суда: ситуация зашла в тупик © пресс-служба президента Украины

По словам Небоженко, у Зеленского «нет своего политического курса, своего видения будущего государства». Политолог предположил, что он может и самостоятельно отказаться от президентских полномочий.

«Хорошо видно, что он устал, что тоскует по концертам и другой творческой деятельности. Потому вполне возможно, что под следующий Новый год или даже летом он может выйти и сказать: "Я устал. Я ухожу"», — заявил эксперт.

По мнению Небоженко, тот факт, что спикер Рады Дмитрий Разумков имеет собственную позицию по конституционному кризису, ущемляет политическое господство Зеленского в стране и говорит о дистанции и конфликте между президентом и парламентом.

В ситуации вокруг Конституционного суда Разумков продвигал в парламенте собственный законопроект, носивший компромиссный характер, вместо того, который был предложен Владимиром Зеленским. При этом в комментариях СМИ Разумков опроверг слухи о конфликте с президентом.