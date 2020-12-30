Политолог спрогнозировал, что в 2021 году на Украине, помимо досрочных выборов в парламент, могут состояться и досрочные президентские выборы.
В случае досрочных выборов в Раду Зеленскому придется иметь дело с новым депутатским корпусом, отметил эксперт, добавив, что и нынешняя Рада «уже потеряна им».
По словам Небоженко, у Зеленского «нет своего политического курса, своего видения будущего государства». Политолог предположил, что он может и самостоятельно отказаться от президентских полномочий.
«Хорошо видно, что он устал, что тоскует по концертам и другой творческой деятельности. Потому вполне возможно, что под следующий Новый год или даже летом он может выйти и сказать: "Я устал. Я ухожу"», — заявил эксперт.
По мнению Небоженко, тот факт, что спикер Рады Дмитрий Разумков имеет собственную позицию по конституционному кризису, ущемляет политическое господство Зеленского в стране и говорит о дистанции и конфликте между президентом и парламентом.
В ситуации вокруг Конституционного суда Разумков продвигал в парламенте собственный законопроект, носивший компромиссный характер, вместо того, который был предложен Владимиром Зеленским. При этом в комментариях СМИ Разумков опроверг слухи о конфликте с президентом.