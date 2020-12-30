Указ президента Украины Владимира Зеленского о временном отстранении главы Конституционного суда (КСУ) Александра Тупицкого от должности нарушает конституцию и может стать основанием для начала процедуры импичмента. Об этом киевский политолог Михаил Погребинский сообщил в комментарии изданию «Взгляд» 30 декабря

Политолог напомнил, что в украинской конституции существует четко прописанный перечень полномочий президента, и в соответствии с ним Зеленский не имел права отстранять судью Конституционного суда даже на два месяца.

Конституционный кризис в Украине: к чему приведет вмешательство Зеленского в работу Конституционного суда © пресс-служба КСУ

По его словам, подобные действия — это «игры политиков без всякого понимания своей ответственности перед обществом», а поступок президента стал «еще одним штрихом к деструкции украинской власти».

«В такой ситуации правильно было бы начать процедуру импичмента, однако закончить ее будет невозможно: при нынешнем составе Верховной Рады не наберутся необходимые для этого три четверти голосов. Но вода камень точит. Зеленскому нужно показать, что ему пора готовиться к внеочередной отставке», — заключил Погребинский.

29 декабря Владимир Зеленский своим указом отстранил главу Конституционного суда Александра Тупицкого от исполнения обязанностей на два месяца, на время расследования. Конституционный суд, в свою очередь, заявил, что президент превысил свои полномочия и это решение противоречит конституции.