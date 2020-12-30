Генеральный директор российского телеканала «Спас» Борис Корчевников дал интервью изданию Украина.ру, в котором рассказал о новом проекте своего канала «Украина, которую мы любим» и о том, что заставляет его посвящать этой стране так много своего профессионального внимания

Журналист признался, что все, что он делает, — по любви, а Украину, которую изъездил по работе «вдоль и поперек», он очень любит и сожалеет, что не может так часто, как раньше, бывать в полюбившихся местах.

«Як тебе не любити, Києве мій? Я помню этот запах летнего Киева, летних кафе и какой-то невероятной легкости и вот этого, знаете, только украинцам присущего такого легкого, красивого, всегда романтического и всегда немножко — «ай, ладно» — отношения к жизни и ко всем трудностям! Я этому учусь у моих украинских друзей!» — признался Корчевников.

Борис Корчевников о дружбе народов, пропаганде, любви к Киеву, личных переживаниях

Также Корчевников выразил надежду, что отношения между Украиной и Россией скоро наладятся, ведь простые люди тесно сплетены родственными связями и хорошими человеческими отношениями, несмотря на политические события.

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