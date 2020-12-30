Звезда 1990-х музыкант EL Кравчук, также известный как Андрей Кравчук, рассказал о своих планах на Новый год. В предновогодний день он примет участие в праздничном шоу «Новорічна ніч на каналі "Україна"», а позже уедет на посиделки к артисту Андрею Данилко. Об этом сообщил сайт Znaj.ua 30 декабря

«Договорились где-то в час или в полвторого встретиться на Крещатике в квартире Данилко. Будем там праздновать. Колядовать не пойдем. Просто обычная вечеринка с алкоголем, с оливье и селедкой под шубой», — поделился Кравчук.

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Ранее EL Кравчук рассказывал, как вопреки воле родителей в 17 лет поступил в Киевское музыкальное училище имени Глиэра, но жить в столице Украины ему оказалось негде. И его, тогда никому не известного парня, приютил студент эстрадно-циркового училища Андрей Данилко.

Об этом мы писали ранее в публикации: Кравчук рассказал, как жил с Андреем Данилко.

EL Кравчук/Андрей Кравчук — настоящее имя Андрей Остапенко, украинский певец, телеведущий, исполнитель таких песен, как «Солдат кохання», «Доля», «100% любви».